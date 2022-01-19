Гетманцев рассказал о правилах для "ФОП" в случае сбоя сети

Большинство украинских "ФОПов" с 1 января 2022-го должны использовать регистраторы расчетных операций, в том числе в виде специальных программ на смартфоны. Они подключаются к сети, однако в случае, если произошел сбой или нет интернета, в течение 36 часов подряд "ФОП" имеет право работать офлайн, сообщает Обозреватель.

Об этом автор закона о фискализации, глава комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью изданию.

"Если у кого-то из "ФОПов" с программным РРО есть проблема со связью, с интернетом, если у провайдера сбой, всякое может быть, он может законно работать в офлайне в течение 36 часов подряд. Этого времени должно хватить, чтобы восстановить связь. Потом все чеки, которые он выдает, автоматически загружаются на сервер налоговой, как только восстанавливается связь" , – пояснил нардеп.

Сколько "ФОПов" установили РРО. Источник: Facebook Даниила Гетманцева

Услуги провайдеров программных РРО стоят от 120 до 150 грн в месяц. При этом бесплатно провести через кассы можно с программным РРО от налоговой. Платные решения также анализируют продажи, дают данные о среднем чеке, предоставляют маркетинговые инструменты.