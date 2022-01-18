Госстат назвал главную причину смерти украинцев в 2021 году

В Украине с января по октябрь прошлого года из-за болезней умерли 562 137 человек. Главными причинами смерти людей стали болезни сердца, злокачественные опухоли и коронавирус, сообщает Корреспондент.

Такие данные обнародовал Госстат. Так, по подсчетам статистов, большинство умерших - 346 988 человек - скончались вследствие заболеваний, связанных с системой кровообращения. Антилидером является ишемическая болезнь сердца, жертвами которой стали 242 239 жителей страны.

На втором месте - злокачественные образования, или рак, которые за десять месяцев унесли жизни 62 060 украинцев.

Тройку "лидеров" закрывает коронавирус COVID-19. По данным Госстата, жертвами инфекции за неполный 2021 год стали 54 016 человек.