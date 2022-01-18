Зеленский обсудил с главой МИД Канады безопасность Украины

Президент Владимир Зеленский провел встречу с министром иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Корреспондент.

"Принял госпожу министра иностранных дел Канады Мелани Жоли. Говорили о вызовах в области безопасности вокруг Украины. Обменялись видением стабилизации ситуации" , – написал в Twitter глава государства.

Зеленский добавил, что Канада в очередной раз подтвердила неизменную поддержку территориальной целостности и независимости Украины.

Как известно, 17-18 января министр иностранных дел Канады Мелани Жоли находится с визитом в Украине. Она уже провела переговоры с премьер-министром Денисом Шмыгалем, вице-премьер-министром Ольгой Стефанишиной и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В частности, Жоли заявила, Канада приняла к сведению просьбы Украины о предоставлении оружия и сейчас обсуждает этот запрос.