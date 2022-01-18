В Запорожье пожар забрал жизни двух человек

В городе Запорожье в многоквартирном доме по адресу улица Николая Корищенко в результате пожара погибли два человека, сообщает Укринформ.

"В Службу спасения "101" 18 января в 18:34 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по адресу улица Николая Корищенко. Прибывшие на место происшест﻿вия спасатели установили, что в комнате горят домашние вещи на площади 10 кв.м. Во время тушения пожара бойцы ГСЧС обнаружили тела двух человек без признаков жизни. Личные данные погибших устанавливаются" , — информирует Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.﻿

Пожарные локализовали возгорание в 18:56, а в 19:08 полностью ликвидировали. Из-за сильного задымления спасатели работали в аппаратах на сжатом воздухе.

Вероятно, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. По факту происшествия соответствующие органы проводят расследование.