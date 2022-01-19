Кому платят больше 70 тыс. грн: самые высокооплачиваемые вакансии

В Украине в январе самую высокую среднюю зарплату получали программисты, которые владеют языком .Net. В месяц они могут претендовать на 72,5 тыс. грн, сообщает Обозреватель.

На втором месте оказалась вакансия для информационного директора – он может зарабатывать 67,5 тыс. грн. Об этом говорится в данных статистики work.ua. Отметим, размер зарплат зависит от целого ряда факторов. На первых местах традиционно находятся предложения для программистов: дело в том, что за них конкурируют не только украинские, но и международные работодатели.

Названы самые высокооплачиваемые:

.Net-программист – 72 500 грн

Информационный директор – 67 500 грн

Программист django – 65 000 грн

C++ программист – 65 000 грн

Ruby on Rails программист – 62 500 грн

Размер зарплаты зависит от сферы, компетенции сотрудника, а также города. К примеру, средняя зарплата в столице может быть в два раза выше, чем в небольшом населенном пункте.