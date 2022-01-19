В Казахстане отменили режим ЧП

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения в столице страны и ряде регионов, сообщает Украинская правда.

"С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях" , - цитируют казахские СМИ пресс-секретаря президента Казахстана Аккорди Берика Уали.