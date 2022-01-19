В Казахстане отменили режим ЧП
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев не будет продолжать режим чрезвычайного положения в столице страны и ряде регионов, сообщает Украинская правда.
"С полуночи 19 января прекращается действие режима ЧП в городах Нур-Султане и Алматы, а также в Алматинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Мангистауской областях", - цитируют казахские СМИ пресс-секретаря президента Казахстана Аккорди Берика Уали.
"Таким образом, вся страна возвращается к нормальной жизни. Отменяются введенные на период ЧП комендантский час и другие временные ограничения. Благодаря единству и сплоченности народа, самоотверженной работе правоохранительных органов и армии на всей территории Казахстана восстановлены порядок и спокойствие. Пусть в нашей стране всегда царят мир и благополучие!", - добавил он.