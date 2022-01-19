Ученые заявили о начале шестого массового вымирания на Земле

Земля уже пережила пять процессов массового вымирания видов. Теперь наша планета проходит шестой такой этап и виной этому – человек, сообщает Обозреватель.

Как рассказал Еurasiareview со ссылкой на публикацию в журнале Biological Reviews, сделанную биологами из Гавайского университета в Маноа и Национального музея естественной истории в Париже (Франция), нынешний кризис был спровоцирован не катастрофой, а деятельностью человека. Речь идет о вымирании, как животных, так и птиц, рыб и растений.

Как отметил в статье Роберт Коуи, ведущий профессор-исследователь UH Mānoa Pacific Biosciences, учитывая данные по вымиранию улиток и слизняков, с 1500 года Земля могла уже потерять от 7,5 до 13% из двух миллионов известных на Земле видов (150 000–260 000 видов).

Он подчеркнул, что ситуация не везде одинакова. Также профессор отметил, что люди не могут точно знать, на сколько этот процесс запущен в океане. Кроме того, он акцентировал, что на континентах и островах процесс уничтожения биоразнообразия происходит с разной интенсивностью, зависимо от вмешательства человека.

"К сожалению, некоторые принимают это как новую и естественную эволюционную траекторию. Некоторые даже считают, что биоразнообразием следует манипулировать исключительно на благо человечества. Однако они забывают, что мы – единственный вид, у которого есть сознательный выбор в отношении нашего будущего и будущего биоразнообразия Земли" , – отметил профессор.

Коуи рассказал, что для борьбы с массовым вымиранием видов были запущены различные инициативы. Но они "не могут быть нацелены на все виды и не могут обратить вспять общую тенденцию исчезновения видов".

"Тем не менее важно продолжать такие усилия, продолжать культивировать чудо природы и документировать биоразнообразие до того, как оно исчезнет" , – обратился ученый в своей статье к людям.

По его мнению у человечества не хватает политической воли, чтобы признать происходящее и взяться за сохранение видов всем обществом.

"Отрицание кризиса, принятие его без реакции или даже его поощрение представляет собой отказ от общей ответственности человечества и прокладывает путь для продолжения Землей своего печального пути к шестому массовому вымиранию" , – добавил он.

На сегодняшний день ученые смогли зарегистрировать около 1,2 млн. видов. Однако общее количество видов, которые существуют, составляет примерно 8,7 млн.