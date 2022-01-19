В Ровно полицейские заблокировали деятельность борделя

Ровенские правоохранители разоблачили незаконную деятельность борделя, сообщает Интерфакс-Украина.

"В Ровно полицейские разоблачили противоправную деятельность борделя. В настоящее время идет санкционированный обыск в помещении так называемого салона эротического массажа по улице Дворецкой. Известно, что женщины оказывали сексуальные услуги мужчинам за денежное вознаграждение" , - информирует пресс-служба областной Национальной полиции.

Следственные действия проводятся на основании определения суда в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст.303 УК Украины (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией)