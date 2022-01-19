Жителя Черкасской области будут судить за шпионаж

В Черкасской области по факту государственной измены будут судить местного жителя, собиравшего сведения для разведки Российской Федерации о количестве и месте нахождения боеприпасов на территории одной из воинских частей, сообщает Укринформ.

Прокуроры Черкасской областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении местного жителя по факту государственной измены в пользу государства-агрессора (ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины), информирует Офис генерального прокурора.

По данным следствия, обвиняемый по заданию представителя разведывательного органа РФ собирал сведения, представляющие государственную тайну, в частности информацию о количестве и месте нахождения боевых припасов на территории одной из воинских частей Черкасской области. Его разоблачили и задержали в момент съемки секретных документов. С июля 2021 г. он удерживается в условиях следственного изолятора.

По информации, переданной спецслужбам государства-агрессора, мужчина получил аванс в размере 500 долл. США и планировал получить значительное денежное вознаграждение.