Блинкен рассказал о цели переговоров с Лавровым

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал о целях предстоящей встречи с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и поездки в Киев, сообщает Новое время.

"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины" , — заявил Блинкен.

I’m traveling to Kyiv and Berlin, where I will meet with our partners and allies, before meeting with my Russian counterpart in Geneva. This is a diplomatic effort to de-escalate tensions surrounding the unprovoked Russian military build-up on Ukraine’s borders. pic.twitter.com/dAP2nkrXfK — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) January 18, 2022

Глава Госдепа США приедет в Украину 19 января. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сотрудниками посольства США и их семьями. 20 января он отправится в Берлин, где проведет переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок. 21 января Блинкен проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.