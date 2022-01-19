Блинкен рассказал о цели переговоров с Лавровым
Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен рассказал о целях предстоящей встречи с главой Министерства иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и поездки в Киев, сообщает Новое время.
"Я еду в Киев и Берлин, где встречусь с нашими партнерами и союзниками, а затем встречусь с моим российским коллегой в Женеве. Это дипломатическая попытка снизить напряженность вокруг неспровоцированного наращивания российской военной мощи у границ Украины", — заявил Блинкен.
Глава Госдепа США приедет в Украину 19 января. Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой, сотрудниками посольства США и их семьями. 20 января он отправится в Берлин, где проведет переговоры с главой МИД Германии Анналеной Бербок. 21 января Блинкен проведет встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Женеве.