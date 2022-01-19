Украинские полярники записали "песни" тюленей: видео

Украинские полярники на станции "Академик Вернадский" начали акустические исследования тюленей Ведделла. Анализ звуков позволит получить новую информацию о коммуникации тюленей, сообщает УНИАН.

"В общей сложности было известно об около 30 типах звуков в репертуаре этих животных, но недавно было обнаружено еще 9 типов – в ультразвуковом спектре. Это разные "чириканья", "свисты" и "трели", иногда даже напоминающие звуки бластеров из "Звездных войн" , – информирует Национальный Антарктический научный центр на своей станице в Facebook.

Биолог Оксаны Савенко указала, что украинские ученые ранее уже записывали подводное пение тюленей. В рамках исследования двух проливах у острова в лунках установили два акустических рекордера, благодаря чему удалось сделать записи самцов, самок и детенышей.

Анализ этих данных позволит получить информацию о подводных коммуникациях тюленей, в частности в ультразвуковом спектре.