В Казахстане заявили об участии в протестах иностранцев

Спецслужбы Казахстана нашли доказательства того, что к беспорядкам в стране во время недавних протестов причастны члены ряда радикальных экстремистских организаций, приехавшие из других стран, сообщает Корреспондент.

Об этом заявил госсекретарь республики Ерлан Карин в интервью местному телеканалу, обнародованном во вторник, 18 января.

По словам чиновника, расследование показало, что во второй половине декабря на территорию Казахстана одновременно прибыла группа иностранных граждан, которые 7 и 8 января пытались покинуть страну по разным маршрутам. Он уточнил, что эти лица провоцировали произошедшие в стране беспорядки.

"Всей этой ситуацией воспользовались радикалы, террористические группы. И, в том числе одна из признанных судом экстремистская организация, которая провоцировала эти выступления, беспорядки, открыто подстрекала к насильственным действиям, в частности по захвату административных зданий" , - отметил Карин.

Госсекретарь добавил, что именно через чаты упомянутой организации распространялись конкретные указания и инструкции для протестующих. При этом Карин не сказал, о каком сообществе идет речь.