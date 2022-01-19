Британия протестирует четырехдневную рабочую неделю

В Великобритании стартует эксперимент с количеством рабочих дней в неделе. Лондон решил проверить насколько будет эффективной четырехдневная рабочая неделя. В пилотном проекте примут участие около 30 компаний, сообщает Зеркало недели.

Согласно материалам Bloomberg, начало эксперимента запланировано на начало июня и продлится шесть месяцев. Сотрудникам трех десятков компаний позволят работать 32 часа в неделю, оставив без изменений их компенсацию и льготы.

"Переход на четырехдневную неделю был бы беспроигрышным для компаний. Исследования показали, что производительность повышается вместе с соответствующим ростом благосостояния работников" , — заявил Джо Райл, директор кампании "Четырехдневная неделя" в Великобритании.

По словам Райла, аналогичные программы должны начаться в США и Ирландии, а еще больше запланировано в Канаде, Австралии и Новой Зеландии.