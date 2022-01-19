МИД Британии назвал Украину внешнеполитическим приоритетом

Развитие ситуации на Украине и вокруг нее является ключевым приоритетом для внешнеполитического ведомства Великобритании, сообщает Интерфакс.

"Складывающаяся ситуация в Украине и вокруг нее является главным приоритетом для МИД, и, как и следовало ожидать, у нас есть надежные планы действий в чрезвычайных ситуациях для реагирования на любые события" , - заявил The Daily Telegraph представитель внешнеполитического ведомства.

По его словам, министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс ясно дала понять, что "агрессия России в отношении Украины неприемлема и неспровоцирована и что любое вторжение будет сопряжено с серьезными последствиями и издержками".