В Минздраве назвали число украинцев, получивших COVID-сертификаты

Министерство здравоохранения заявило, что более 10 миллионов украинцев уже оформили сертификаты о вакцинации от коронавируса, выздоровлении от болезни или негативный ПЦР-тест, сообщает Новое время.

Отмечается, что 9,6 млн оформили зеленые сертификаты о 2 дозах и 483 тысячи желтые, подтверждающие одну дозу вакцинации от СOVID-19.

Также сообщается, что около 300 тысяч человек сгенерировали так называемые сертификаты о выздоровлении и 14 тысяч — документы, генерируемые на основании отрицательного ПЦР-теста.