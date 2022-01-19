Курс валют НБУ на 19 января
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 19 января 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 18 января, вырос на 29 коп до 28.41 за 1 доллар.
Евро подорожал на 28 коп до 32.34 за 1 евро.
Рубль подорожал на 5 коп до 3.72 за 10 рублей.
Фунт стерлингов подорожал на 26 коп до 38.62 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подорожал на 33 коп до 31.05 за 1 швейцарский франк.
Польский злотый подорожал на 6 коп до 7.15 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|28.410100
|EUR
|Евро
|32.340600
|RUB
|Рубль
|0.371590
|GBP
|Фунт стерлингов
|38.622100
|CHF
|Швейцарский франк
|31.049300
|PLN
|Польский злотый
|7.147400