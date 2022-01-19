Курс валют НБУ на 19 января

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в среду, 19 января 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 18 января, вырос на 29 коп до 28.41 за 1 доллар.

Евро подорожал на 28 коп до 32.34 за 1 евро.

Рубль подорожал на 5 коп до 3.72 за 10 рублей.

Фунт стерлингов подорожал на 26 коп до 38.62 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подорожал на 33 коп до 31.05 за 1 швейцарский франк.

Польский злотый подорожал на 6 коп до 7.15 за 1 польский злотый.