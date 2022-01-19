В Индии взорвался военный корабль: есть погибшие
На борту индийского военно-морского корабля (INS) Ranvir на военно-морской верфи в Мумбаи произошел взрыв. В результате погибли трое военнослужащих ВМС Индии, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.
Как передают СМИ, в официальном заявлении ВМС Индии говорится, что все трое военных погибли от травм, полученных в результате взрыва.
"В ходе досадного инцидента сегодня на военно-морской верфи в Мумбаи трое военнослужащих скончались от травм, вызванных взрывом во внутреннем отсеке на борту INS Ranvir", - говорится в заявлении.
Также отмечается, что экипаж корабля взял ситуацию под контроль и немедленно отреагировал. О серьезном материальном ущербе не сообщается.
"INS Ranvir находился в оперативном развертывании через побережье Восточного военно-морского командования с ноября 2021 года и должен был вскоре вернуться в базовый порт", - говорится в сообщении.
О причинах взрыва не сообщается. Следственной комиссии поручено разобраться в причинах инцидента.