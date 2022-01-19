Российский модуль МКС "Звезда" могут навсегда изолировать

По словам россиян, ситуация не представляет серьезной угрозы, однако полная изоляция отсека не исключается, рассказала директор NASA по программе МКС Робин Гейтенс, сообщает Сегодня.

Сейчас специалисты продолжают работу по поиску утечки – она настолько маленькая, что ее сложно обнаружить детекторами и ультразвуковыми средствами диагностики, пишет Интерфакс.

Международная космическая станция имеет достаточный запас воздуха, поэтому астронавтам пока ничего не грозит, заверила Гейтенс.

Впервые об обнаружении утечки воздуха астронавты сообщили в августе 2020 года. Тогда ее удалось локализировать в переходной камере модуля "Звезда".

В октябре 2020 специалисты нашли трещину в 4 см и закрыли ее временными средствами, что уменьшило скорость падения давления на МКС, но не устранило утечку.

31 декабря 2021 года "Роскосмос" сообщил, что экипаж МКС обнаружил последнее возможное место утечки воздуха на станции, и вскоре на станцию прибудут новые средства для ремонта.