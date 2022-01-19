В НАТО заявили, что российские разведчики уже на территории Украины

Кроме российских войск возле границ Украины, Москва имеет своих разведчиков на украинской территории, сообщает Деловая столица.

Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в интервью изданию Spiegel.

Так, Столтенберг подтвердил заявления Соединенных Штатов о "значительном присутствии российских разведчиков или оперативников на территории Украины".

Кроме того, генсек предполагает, что их могут использовать для планирования "инцидентов, несчастных случаев, операций под чужим флагом", пишет Шульц.