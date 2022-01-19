Цены на нефть обновили семилетние рекорды

Цены на нефть продолжают расти в среду, обновляя максимумы с 2014 года из-за рисков перебоев поставок с Ближнего Востока, сообщает Интерфакс.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:11 по киевскому времени составила $88,36 за баррель, что на $0,85 (0,97%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подорожали на $1,03 (1,2%) - до $87,51 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) достигла к этому времени $86,41 за баррель, что на $0,98 (1,15%) выше итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов накануне стоимость этих контрактов поднялась на $1,61 (1,9%) и составила $85,43 за баррель.

Накануне обе марки закрылись на максимальных отметках с 13 октября 2014 года, согласно данным FactSet.

Цены поддерживаются опасениями дефицита топлива на мировом рынке из-за сокращения поставок и неспособности некоторых стран ОПЕК нарастить добычу до согласованных уровней, пишет Trading Economics.

Тем временем в ночь со вторника на среду на крупном нефтепроводе Киркук-Джейхан, соединяющем Ирак и Турцию, произошел взрыв, из-за чего работа трубопровода была приостановлена, сообщают СМИ. Причина взрыва пока не установлена, данных о погибших не поступало.

По оценке аналитика Bloomberg Хавьера Бласа, ежесуточно по нефтепроводу прокачивается свыше 450 тыс. баррелей нефти.

Ранее стало известно об ударе беспилотников по территории ОАЭ, в результате которого погибли три человека. В этой атаке власти ОАЭ обвинили йеменских повстанцев-хуситов. В результате удара произошел взрыв, который нанес ущерб трем нефтяным цистернам в Абу-Даби.