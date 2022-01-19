Яйца на завтрак: в чем польза

Яичница – это абсолютно банальный вариант завтрака, который готовят, когда в холодильнике больше ничего нет. Но, на самом деле, такая еда очень нужна с самого утра нашему организму. Специалисты даже называют яйца "завтраком чемпиона", сообщает Обозреватель.

О том, почему яйца регулярно нужно добавлять в свой рацион, рассказала нутрициолог Алла Ковалева.

Эксперт выделил несколько положительных свойств яиц:

1. Предотвращают сердечно-сосудистые заболевания

Употребление яиц помогает привести в порядок холестерин, что в свою очередь снижает риск развития сосудистых заболеваний.

2. Обогащают организм энергией

В одном крупном жареном яйце содержится почти 18% от дневной нормы витамина Β2. Это один из витаминов, который помогает организму получать энергию из пищи.

3. Улучшают здоровье кожи и волос

Упомянутые выше витамины группы Β важны как для здоровья, так и для красоты волос и кожи.

4. Способствуют лучшему функционированию мозга

В яйцах содержится холин, который так необходим человеческому мозгу. Из него строятся клеточные механизмы, которые необходимы для синтеза одного из нейромедиаторов.

5. Предотвращают стресс и обеспокоенность

Аминокислоты, содержащиеся в яичном белке, важны для здоровья психики.