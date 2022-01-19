Toyota в феврале остановит заводы по всему миру

Компания Toyota объявила, что из-за пандемии коронавируса будет вынуждена в феврале останавливать конвейеры предприятий. Из-за простоев японский автопроизводитель выпустит на 150 тысяч машин меньше запланированного, сообщает РБК-Украина.

Японский автопроизводитель скорректировал февральский план по выпуску автомобилей - предполагаемый тираж составит около 700 тысяч автомобилей, что на 150 тыс. машин меньше, чем прогнозировалось ранее.

Из-за перебоев с поставками полупроводников и нарушения логистических цепочек на фоне продолжающейся пандемии COVID-19, Toyota придется приостанавливать работу своих предприятий по всему миру. Только в Японии ожидаются простои десяти заводов – в результате снизятся объемы выпуска Toyota Prius, RAV4, C-HR и Camry, а также седанов и кроссоверов Lexus.

Таким образом план выйти к концу фискального года (31 марта) на рубеж в 9 миллионов выпущенных авто окажется сорванным. Ведь для его выполнения с конвейера в феврале должно сойти не менее 850 тысяч машин.

Несмотря на все трудности, по итогам 2021 года Toyota впервые за 90 дет обошла по продажам в США концерн General Motors, реализовав в этой стране 2,3 миллиона машин.

Напомним, что компании Toyota и Lexus объявили об открытии магазина Amazon UK, который будут работать круглосуточно и без выходных. В условиях пандемии, когда очереди на автомобили растягиваются на несколько лет - шаг неоднозначный.