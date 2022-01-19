США ищут способы оказать Украине дополнительную поддержку – Пентагон

Пентагон отслеживает развитие ситуации вокруг Украины и готов оказать большую поддержку ВСУ для усиления их оборонных возможностей, однако не планирует размещать дополнительных американских военных на украинской территории, сообщает Укринформ.

Об этом заявил во время брифинга в Пентагоне спикер оборонного ведомства США Джон Кирби.

"Мы будем продолжать отслеживать ситуацию на местах, и если нам потребуется принять решение с целью усиления защиты, мы это сделаем" , - подчеркнул представитель Минобороны США.

По его словам, Пентагон в дальнейшем наблюдает многочисленное присутствие российских войск в западной части РФ вокруг восточной и северо-восточной границы Украины. Это, подчеркнул Кирби, вызывает озабоченность, поскольку указывает на нежелание россиян содействовать деэскалации.

Он отметил, что Соединенные Штаты "продолжат искать способы помочь Украине защитить себя", в том числе путем предоставления "дополнительной поддержки" в сфере безопасности.

Он напомнил, что на Украине сейчас находятся на ротационной основе инструкторы Национальной гвардии штата Флорида, которые обеспечивают консультативную помощь украинским коллегам. Кирби подчеркнул, что эта миссия продолжит свою работу.