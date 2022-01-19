Водители заплатили 1,5 млрд грн штрафов: статистика нарушений за 2021 год

Водители заплатили 1,5 млрд грн штрафов: статистика нарушений за 2021 год
Фото: Pixabay

За прошлый год с помощью камер было зафиксировано 4,71 млн нарушений, сообщает 24 Канал.

Водители нарушали правила дорожного движения 4,71 млн раз в 2021 году, за что автовладельцев оштрафовали на 2,5 млрд грн. Уже уплачено более 1,5 млрд грн штрафов.

Чаще всего штрафуют водителей на Volkswagen (471 915 нарушений), Mercedes-Benz (321 289) и Renault (301 424).

Около 40% водителей на Volvo нарушили правила дорожного движения в прошлом году. На втором месте по этому показателю Tesla – 38% водителей на этой марке нарушают правила. Замыкает тройку лидеров Porsche из 32% нарушителей.

Чаще всего ПДД нарушали в Киеве – 526 455 раз, сумма штрафов 198 млн грн, в Харькове (130 355 на сумму 46 млн грн) и в Житомире (35 510 на сумму 12,2 млн грн).

Самым "урожайным" днем ​​прошлого года стало 12 сентября: водители нарушили правила дорожного движения 29 523 раза. Автовладельцы заплатили штрафы на 11,5 млн грн.

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