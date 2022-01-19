События в истории спорта, изменившие наш мир

Спорт увлекает людей соревновательным духом, рекордами, победами в поединках с соперниками и в поединках с собой. А еще – спорт меняет мир, в котором мы живем, сообщает 24 Канал.

В истории спорта были события, великие события, которые определяли дальнейшее течение не только самого спорта, но и истории человечества. О некоторых из них поговорим сегодня.

Против расизма

Проблема расовой сегрегации в Южной Африке не исчезла даже после официальной отмены в 1994 году политики апартеида.

Но определенным переломным моментом стала победа в чемпионате мира по регби сборной ЮАР "Спрингбокс".

Победа, после которой темнокожий президент ЮАР Нельсон Мандела пожал руку белому капитану команды "Спрингбокс" Франсуа Пиенаару.

Мандела и Пиенаар пожимают друг другу руки / Фото Britannica

За равенство

Врач из Великобритании Людвиг Гуттман в 1948 году организовал первые международные спортивные игры для людей, передвигавшихся на инвалидных креслах.

Идея заключалась в том, чтобы помочь реабилитироваться ветеранам Второй мировой войны.

Но эти соревнования стали чем-то гораздо большим. С 1960 и до сих пор мы знаем их как Паралимпийские игры.

Так рождались Паралимпийские игры / Фото wellcomecollection

Бонусный факт. До Олимпийских игр 1900 года в Париже женщинам не разрешали участвовать в спортивных соревнованиях. Но в том году женщин заявили – в теннисе на траве и в гольфе.