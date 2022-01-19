В ВОЗ дали прогноз по коронавирусу на 2022 год

Прививку от коронавирусного заболевания COVID-19 имеет уже около половины населения мира, однако побороть вирус в этом году человечество не сможет. Об этом заявил исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в сфере здравоохранения Майкл Райан во время Всемирного экономического форума (ВЭФ), сообщает Укринформ.

"На сегодняшний день около половины населения Земли получили две дозы вакцины" , - заявил представитель ВОЗ.

При этом он указал на то, что имеют место большие отличия в доле вакцинированных людей в разных частях света. Прежде всего, низкий уровень вакцинированных COVID-19 наблюдается в странах с низким уровнем развития.

"Так, в Африке уровень вакцинации находится лишь на уровне 7%. И потому, хотя вакцинация и продолжается, есть страны, которые фактически остаются вне этого процесса. И нам нужно добиться справедливости и защищать наиболее незащищенные группы во всех странах при борьбе с этим вирусом" , - заявил Райан.

Представитель ВОЗ подчеркнул, что вирус будет продолжать существовать и никуда не денется. И главной задачей сейчас является преодоление той чрезвычайной ситуации в области здравоохранения, которая была провозглашена в связи со вспышкой нового коронавируса.

"В этом году мы не сможем побороть вирус, и никогда не сможем остановить вирус. Эти пандемические вирусы уже являются составляющей нашей экосистемы. Но мы можем добиться прекращения этой чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, которую гендиректор ВОЗ Тедрос Гебреисус провозгласил в январе 2020 года" , – заявил Райан.

По его словам, нужно максимально сдержать распространение этого заболевания и свести к минимуму смертность от COVID-19, и основным инструментом в достижении этой цели является всеобъемлющая вакцинация населения с равным доступом во всех регионах мира и для всех слоев и групп населения.