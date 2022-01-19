Нормандско-вашингтонский формат: для чего Блинкен едет в Киев

Сложный географический и политический маршрут госсекретаря Энтони Блинкена недвусмысленно намекает, что в ближайшее время Украине придется отражать дипломатический, а не военный штурм. И втягивание России в переговоры — по крайней мере, до того момента, когда подмерзшая земля Донбасса снова раскиснет — является положительным для Украины моментом, пишет Тарас Паньо, Depo.ua.

Рабочее расписание госсекретаря США Энтони Блинкена, и без того весьма насыщенное в последние дни, еще больше уплотнилось. В частности, сегодня появилась информация, что 19 января должностное лицо прибудет с визитом в Киев и встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским. Хотя еще в конце прошлой недели никаких подобных планов вроде как не было.

Информация о том, что собеседники будут говорить "о России, о военном скоплении у границ Украины", также не кажется слишком неожиданной. Тревожным выглядит пассаж о том, что Блинкен также "встретится с работниками и семьями посольства США, чтобы сообщить об усилиях Департамента по планированию непредвиденных ситуаций, если Россия решит пойти на дальнейшую эскалацию". Проще говоря, будет убеждать сотрудников посольства, что в случае войны Вашингтон о них не забудет.

Но на этом не все. 20 января Блинкен отправится в Германию, где будет общаться со своей коллегой Анналеной Бербок на ту же, в целом, тему относительно возможного ответа Запада на российскую агрессию.

Кроме того, Блинкен поговорил с главой российского МИДа Лавровым — и также договорился о встрече. Правда, в Москву он не улетит — встреча запланирована в Женеве. По версии Госдепа, Блинкен подчеркивал поддержку суверенитета Украины и необходимость деэскалации на украинско-российской границе.

Чем вызвана подобная поспешность? Неужели действительно в Вашингтоне предполагают, что война может начаться в любой момент, и вояж Блинкена — это последняя и отчаянная попытка что-то изменить?

Вероятность подобной ситуации, при чем ненулевая, конечно, существует. Но некоторые движения российских дипломатов намекают на то, что все не так плохо.

В частности, на сегодняшних переговорах Лаврова с Бербок, российское чиновник неоднократно повторил, что "Вашингтон оказывает решающее влияние на Киев", поэтому Москва решительно поддерживает участие США в урегулировании конфликта на Донбассе "в дополнение к существующим форматам".

Поэтому есть причины подозревать, что нетривиальный маршрут Блинкена – это не "дипломатия последней секунды". Это попытка выяснить сначала с Украиной, а затем с Германией, каким образом США могут дополнить нормандский формат. Или, если это невозможно, какую параллельную ему структуру создать. После чего донести консолидированную позицию Вашингтона, Киева и Берлина в Москву. По всей вероятности, где-то между этими визитами впишется и разговор с главой французского МИД.

Потому что если бы речь шла не о восстановлении нормандского формата, а о российских требованиях относительно "гарантий безопасности" и возможном начале вторжения в Украину, то Блинкен общался бы, конечно, с Зеленским и Лавровым. Но промежуточным звеном в разговоре был бы либо Столтенберг, либо все главы МИД стран-членов НАТО, а не свеженазначенная глава немецкого внешнеполитического ведомства.

Поэтому хотя угроза полномасштабного вторжения России остается значительной, в ближайшие несколько недель, скорее всего, будут говорить все-таки дипломаты, а не пушки. Дополнительным аргументом в пользу подобного сценария является тот факт, что генсек НАТО Йенс Столтенберг пригласил "всех участников Совета Россия-НАТО", то есть и Москву, в новую серию встреч для обсуждения вопросов европейской безопасности.

Впрочем, тот факт, что эскалация военного конфликта на границах Украины несколько откладывается не означает, что все будет идеально. Поскольку вероятность дипломатического давления на Украину в отношении особенностей выполнения минских договоренностей и выполнению "формулы Штайнмайера" при этом заметно растет. Поэтому отложить измену на весну пока все равно не удастся.