Одна область может попасть в "красную" зону – Минздрав

По состоянию на сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В "оранжевой" зоне карантина находятся следующие области:

Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),

Ровенская - критический показатель новых случаев,

Сумская - критический показатель новых случаев,

Черновицкая - критический показатель новых случаев,

Львовская - динамика госпитализаций.

Отметим, что сразу три показателя относительно распространения COVID-19 являются критическими в Ивано-Франковской области.