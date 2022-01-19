Одна область может попасть в "красную" зону – Минздрав

Одна область может попасть в "красную" зону – Минздрав
Фото: facebook.com/Ukrzaliznytsia

По состоянию на сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

В "оранжевой" зоне карантина находятся следующие области:

  • Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
  • Ровенская - критический показатель новых случаев,
  • Сумская - критический показатель новых случаев,
  • Черновицкая - критический показатель новых случаев,
  • Львовская - динамика госпитализаций.

Отметим, что сразу три показателя относительно распространения COVID-19 являются критическими в Ивано-Франковской области.

&quot;Оранжевых&quot; регионов становится больше. Появилась область-кандидат на &quot;красную&quot; зону

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