Одна область может попасть в "красную" зону – Минздрав
По состоянию на сегодня в "оранжевой" зоне карантина находятся пять областей. Особенно критичная ситуация в Ивано-Франковской области, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.
Об этом свидетельствуют данные Минздрава.
В "оранжевой" зоне карантина находятся следующие области:
- Ивано-Франковска - три критических показателя (новых случаев, уровня и динамики госпитализаций),
- Ровенская - критический показатель новых случаев,
- Сумская - критический показатель новых случаев,
- Черновицкая - критический показатель новых случаев,
- Львовская - динамика госпитализаций.
Отметим, что сразу три показателя относительно распространения COVID-19 являются критическими в Ивано-Франковской области.