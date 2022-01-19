Эрдоган пригласил Зеленского и Путина на переговоры в Турцию

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пригласил президентов Украины и РФ Владимира Зеленского и Владимира Путина в Турцию. Предлагает обсудить разногласия, пишет Анастасия Рокитна, РБК-Украина.

Официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что Эрдоган пригласил двух лидеров в страну, чтобы "уладить разногласия" между странами.

"Турция готова выступить в любой роли для снижения напряженности между РФ и Украиной. Президент Эрдоган проводит переговоры как с президентом РФ Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским. На самом деле, он даже пригласил их обоих приехать в Турцию, если они хотят встретиться и разобраться в своих проблемах и разногласиях" , - заявил Калын.

Отметим, Эрдоган неоднократно предлагал свое посредничество в урегулировании ситуации в Украине. Зеленский также предлагал организовать встречу с Путиным и просил президента США Джо Байдена организовать трехсторонние переговоры. Однако, в РФ не спешат провести переговоры.