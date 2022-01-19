Как спастись от аварии с лобовым столкновением: советы

Аварии с лобовым столкновением очень опасны. У них часто гибнут и получают травмы, а шансов спастись немного. Поэтому лучший вариант для всех – предотвратить такое ДТП, сообщает 24 Канал.

Опасность лобовых аварий связана, прежде всего, с тем, что скорость двух транспортных средств суммируется. Даже если оба автомобиля двигались со скоростью 70 километров в час, то при ударе общая скорость составит 140 км/ч, что очень много даже для продвинутых систем безопасности современных авто.

За 11 месяцев 2021 года из-за выезда на полосу встречного движения в Украине произошло 1580 ДТП, в которых погибли 150 человек, травмированы 849 человек.

Чтобы уменьшить шанс лобового ДТП, нужно, прежде всего, соблюдать правила дорожного движения. Пристегивать всех пассажиров и иметь соответствующую сезону резину. Впрочем, только Правилами дело не ограничивается. Есть еще несколько важных моментов, которые помогут предотвратить такую ​​аварию или уменьшить тяжесть последствий.

Обычно знак “Обгон запрещен” ставят заранее, прежде чем начнется опасный участок. Поэтому начинать обгон после знака нельзя, а вот завершить – да

Следите за дорогой

На первый взгляд, совет следить за дорогой может показаться слишком очевидным, но на самом деле не все водители наблюдают за происходящим на встречной полосе. Чаще лобные столкновения происходят при обгонах. Именно поэтому, если навстречу движется медленный транспорт (грузовик или сельскохозяйственная техника), шанс на то, что их кто-то будет обгонять, очень высок – к этому нужно быть готовым. Кроме того, лобовые аварии часто случаются в местах, где обгон запрещен – на подъемах-спусках и затяжных поворотах с ограниченной обзорностью.

Если вам навстречу выехал автомобиль

Если вы понимаете, что встречный автомобиль уже начал обгон и может не успеть окончить маневр, лучше сразу включить правый поворот, сбросить скорость и сместиться правее, тем самым дать ему место для окончания маневра. Конечно, если разрешают дорожные условия. Сигналить и мигать фарами в такой ситуации вряд ли конструктивно, ведь, скорее всего, водитель вас видит и просто не может прекратить маневр.

В такой ситуации лучше сразу включить правый поворотник, взять правее и максимально снизить скорость

Если места для маневра совсем мало, а взять правее невозможно, нужно тормозить, чтобы максимально снизить скорость. Конечно, если столкновение произойдет, виновным в нем будет выехавший на полосу встречного движения, но со своей стороны следует сделать все возможное, чтобы избежать или максимально уменьшить последствия аварии.

Если вы оказались на занятой встречной полосе

Если вы начали обгон, не убедившись в безопасности маневра (что является грубым нарушением Правил), в большинстве случаев правильным решением будет тормозить и возвращаться в свою полосу. Но если разница в скорости между вами и тем, кого вы обгоняете, слишком велика, и становится ясно, что торможение здесь не поможет, лучшим решением будет включить правый поворотник и подать звуковой сигнал, чтобы привлечь внимание того, кого вы обгоняете.

Решение выехать на встречную обочину обычно ошибочно и часто заканчивается трагически – лучше как можно плотнее "прижаться" к тому, кого вы обгоняете. Из двух неприятностей нужно выбирать меньшую, а удары по касательной обычно имеют менее трагические последствия, чем лобовые столкновения.

Если обгоняют вас

Если идущий сзади автомобиль приблизился и намерен вас обогнать, а встречная полоса занята, то по правилам хорошего тона (не по Правилам дорожного движения) рекомендуется включить левый поворотник. Таким образом вы предупредите едущего позади об опасности. Когда встречная полоса освободится, рекомендуется включить правый поворотник, чтобы обгон был безопасен. Этим правилом обычно пользуются опытные и вежливые водители.

В ситуации, когда вы понимаете что обгоняющий вас автомобиль может не успеть закончить маневр, лучше притормозить и (или) взять правее, дав ему таким образом больше пространства для маневра. Ведь если авария произойдет, высока вероятность того, что коснется и вас.

Правила дорожного движения, а именно пункт 14.3, запрещает водителю обгоняемого транспортного средства препятствовать обгону путем повышения скорости движения или другими действиями.

Выбирайте безопасный автомобиль

Количество звезд безопасности, полученное в краш-тестах, конечно, имеет значение, но при лобовом столкновении решающее значение имеет вес автомобиля. При одинаковом количестве звезд от EuroNCAP большой кроссовер даст больше шансов на выживание, чем компактная легковушка.

При лобных столкновениях масса автомобиля сильно влияет на безопасность. Но и звезды безопасности тоже очень важны

Ну и конечно, чем автомобиль поновее, тем больше у него систем безопасности. Здесь речь не только о подушках и сверхпрочных элементах конструкции. Очень важны и активные системы безопасности, например ESP, которая сможет вовремя исправить ошибку водителя и не допустить выезда на встречную полосу.

Выбирать дороги с отбойниками

Не всегда можно проложить маршрут по дороге, на который установлен отбойник между встречными полосами, но если есть выбор – лучше выбирать именно такую. Обычно такие дороги находятся в лучшем состоянии, чем другие, и поэтому даже если она на несколько километров длиннее, проехать по ней можно будет быстрее и безопаснее.

Если есть выбор, по какой дороге ехать, лучше выбрать ту, что с отбойником

Требования к государственным и местным органам власти

Активная гражданская позиция в вопросе безопасности дорожного движения не всегда приносит свои плоды сразу. Но, как говорится, вода камень точит. Обращение к соответствующим органам местных или центральных властей с требованием установить отбойник на определенном участке дороги будут иметь последствия. Также можно использовать механизм петиций и другие средства воздействия на ответственных лиц.

К сожалению, в Украине сейчас нет действенного сообщества автовладельцев для отстаивания своих прав. Однако опыт показывает, что даже небольшое количество людей в организованной группе может добиться значительных изменений. Яркий пример – требования велосообщества и появление велодорожек по всему Киеву.