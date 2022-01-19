Абу-Даби ужесточил правила въезда и выезда

В столице ОАЭ Абу-Даби теперь требуют от иностранцев вакцинироваться бустерной дозой от коронавируса, чтобы получить "зеленый паспорт" в приложении Al Hosn. Кроме того, при вылете из страны нужно иметь отрицательный тест, сделанный за 48 часов до рейса, сообщает Обозреватель.

Туристов призвали внимательно ознакомиться с информацией, ведь в последнее время участились недопущения к рейсам.

Иностранцы больше не считаются полностью вакцинированными, если не получили ревакцинацию по крайней мере через шесть месяцев после второй дозы.

Кроме того, желающие попасть в Абу-Даби также должны иметь отрицательный результат теста на коронавирус, сделанный в течение двух недель перед въездом, чтобы сохранить свой "зеленый" статус.

Статус вакцинации будут проверять при въезде в столицу, перед входом в общественные места и государственные здания.

Чтобы покинуть ОАЭ, нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на коронавирус, сделанный за 48 часов до вылета.

Напомним, что для туристического путешествия в Арабские Эмираты нужно пройти предварительную регистрацию до вылета на сайте и подготовить напечатанный на английском языке сертификат о сделанных прививках одной из признанных в стране вакцин (Sinopharm, Pfizer, Sputnik, Astrazeneca, Johnson&Johnson, Moderna).

Кроме того, существует требование о наличии страхового полиса международного медицинского страхования, подтверждающего покрытие расходов, связанных с лечением COVID-19 и пребыванием в условиях изоляции за границей.