Сегодня суд продолжит избирать меру пресечения Порошенко

Печерский районный суд Киева сегодня, 19 января, должен вынести решение по вопросу избрания меры пресечения депутату, экс-президенту Петру Порошенко, сообщает Зеркало недели.

На предыдущем заседании 17 января, которое состоялось сразу после возвращения Порошенко в Украину из Варшавы и продлилось с перерывами 11 часов, решение так и не приняли.

Заседание суда назначено на 14:00. Дело рассматривает судья Алексей Соколов, которого на должность назначил Порошенко указом от 2017 года. Правда, Соколов до сих пор не прошел квалификационную оценку в рамках судебной реформы предыдущего президента.

Прокуроры просят для Петра Порошенко меру пресечения в виде ареста с альтернативой внесения 1 млрд грн залога. Также суд просят обязать политика не выезжать из Киева, сдать загранпаспорта, сообщать следователю об изменении места жительства и носить электронный браслет.