Экспорт украинской агропродовольственной продукции в ЕС вырос на 33%

Экспорт украинской агропродовольственной продукции в страны ЕС в прошлом году составил $8,3 млрд. Это на 33% больше, чем в 2020 году. Квоты на ряд товаров были закрыты еще в начале года, сообщает UBR.

По данным Украинского клуба агробизнеса, увеличение объемов экспорта связано с ростом стоимости большинства категорий товаров на мировом рынке и увеличением отгрузок. Самый большой объем экспорта был зафиксирован в декабре – более $1 млрд, а самый низкий – в июле, $484 млн.

В прошлом году страна закрыла девять квот на беспошлинный экспорт в ЕС: мед, крупы и мука, крахмал, обработанный крахмал, обработанные томаты, виноградный и яблочный соки, яйца, мясо птицы, обработанная продукция из зерновых.

По сравнению с 2020 годом несколько изменилась ситуация с использованием квот по поставкам в ЕС сахара и кукурузы – они были использованы только на 87% и на 5%. В первом случае речь идет о дефиците на внутреннем рынке, а во втором – о наличии более привлекательных рынков для производителей.

Стоит отметить, что по состоянию на 18 января 2022 года уже закрыта годовая квота на мед и квартальные – на мясо птицы и яйца. Эти категории обычно пользуются наибольшим спросом.

Напомним, что в 2021 году экспорт с/х продукции вырос на 25% и достиг $27,8 млрд. Наибольшую долю заняли товары растениеводства – $15,6 млрд, или 56% – в частности, зерновые культуры.