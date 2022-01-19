В Израиле бесплатно раздадут миллионы COVID-тестов

Израильские власти собираются бесплатно раздать 25-30 миллионов наборов для экспресс-тестирования на коронавирус в домашних условиях по всей стране, сообщает УНИАН.

Согласно официальному заявлению, тесты должны начать распространять уже на следующей неделе. Процесс будет разделен на несколько этапов.

Во время первого этапа каждый учащийся получит набор из шести тестов с возможностью повторной доставки.

Пенсионные учреждения получат 2,5 миллиона, 450 тысяч будут переданы нуждающимся семьям, а 350 тысяч - студентам колледжей и университетов.

Тесты также будут предоставлены основным отраслям, критерии которых определят министерства обороны и финансов.