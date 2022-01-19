Польша ввела повышенный уровень угрозы в киберпространстве

В Польше с 18 по 23 января действует первая степень террористической угрозы (ALFA-CPR) в киберпространстве. Соответствующее распоряжение подписал во вторник глава польского правительства Матеуш Моравецкий, сообщает Укринформ.

Введение уровня ALFA-CPR носит превентивный характер и связано с кибератаками на правительственные сайты, состоявшиеся в ночь с 13 на 14 января в Украине.

После массовой кибератаки в Украине в правительственном центре безопасности Польши состоялось заседание группы критических инцидентов. По результатам этой встречи и рекомендаций главы МВД и Агентства внутренней безопасности Польши было принято решение о введении первой степени террористической угрозы в киберпространстве.

Степень угрозы ALFA-CPR является самой низкой из четырех степеней и вводится при наличии угрозы террористического характера, касающейся телекоммуникационных систем органов государственной администрации и систем критической инфраструктуры. Он означает ведение усиленного мониторинга безопасности телекоммуникационных систем.

Как сообщалось, в ночь на 14 января хакеры массово атаковали украинские правительственные сайты. В частности, речь идет о сайтах Минобразования, МИД, Минмолодежьспорта, Минэнерго, Минагрополитики, Минветеранов, Минэкологии, ГСЧС, Госказначейства.