Евродепутаты хотят посетить Украину с миссией из-за войск РФ

Из-за наращивания Россией своих войск у границ Украины евродепутаты из комитета по иностранным делам и подкомитета по безопасности и обороне Европейского парламента хотят посетить Украину с миссией по сбору фактов, сообщает Deutsche Welle.

Письмо с просьбой разрешить такую миссию направили во вторник, 18 января, новоизбранному президенту Европарламента Роберте Мецоли глава комитета Дэвид Макаллистер (Германия) и руководительница подкомитета Натали Луазо из Франции.

В миссию кроме Макаллистера и Луазо должны войти еще семь евродепутатов. Она намечена на 30 января-2 февраля. Разрешение на такую миссию предоставляет президиум Европарламента.

"Срочность миссии вызвана продолжающимся наращиванием Россией войск в Украине и вокруг нее, а также дестабилизационным использованием гибридных атак на украинские правительственные институции, включая дезинформацию и кибератаки" , - говорится в письме.

В письме также отмечается, что "эта атака на Украину тоже является атакой на Европейский Союз".

Накануне во время слушаний в Страсбурге как евродепутаты, так и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель отметили, что ЕС должен быть единственным "в осуждении устрашения Россией Украины и перед лицом попыток России подорвать европейскую безопасность и демократию".