На Мадагаскаре объявили красный уровень опасности из-за наводнения

На Мадагаскаре 10 человек погибли в результате проливных дождей, вызвавших наводнения и оползни, сообщает УНИАН.

По данным национального агентства по стихийным бедствиям (BNGRC), ночью 17 января 2022 года прошел сильный дождь. В Антананариву было зарегистрировано более 75 мм дождя за 24 часа.

BNGRC сообщил о крупномасштабном ущербе в столице и прилегающих районах, в том числе обрушившихся домах и мостах, поврежденной инфраструктуре и затопленных сельскохозяйственных угодьях.

В результате стихии погибли 10 человек, еще два человека получили ранения, и около 500 человек были эвакуированы.

Министерство водных ресурсов Мадагаскара объявило красный уровень опасности из-за высокого уровня реки Сисаони, которая всего за полчаса поднялась на 68 сантиметров.

Синоптики же говорят, что дожди продолжатся.

В результате наводнения и оползней на Мадагаскаре погибли 10 человек / фото Saad Abedine, Twitter