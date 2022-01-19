Зинченко заинтересовал одного из лидеров чемпионата Испании

Один из лучших украинских футболистов Александр Зинченко стал предметом конкретного интереса со стороны испанского "Бетиса". Третья на данный момент команда Ла Лиги обратилась к "Манчестер Сити" с вопросом о переходе 25-летнего игрока, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказали в Twitter испанского издания El Chiringuito TV.

Контракт Зинченко в Англии действует до 30 июня 2024 года, поэтому на полноценный трансфер "Бетис" вряд ли готов. Сейчас сайт Transfermarkt оценивает его в 25 миллионов евро. Однако клуб из Севильи хочет взять украинца в аренду.

Сообщают, что "Бетис" давно следит за Зинченко и интересовался у "МанСити" ценой футболиста еще в 2018 году. Сейчас Александр далеко не всегда выходит в основном составе: в сезоне 2021/2022 он появился на поле всего в 12 матчах, в которых сделал две голевые передачи.

Напомним, в Англию уроженец Радомышля перебрался из российской "Уфы" в 2016 году. Некоторое время он провел в аренде в нидерландском ПСВ, после чего постоянно находится в основной команде "горожан". Несколько раз в клуб обращались с предложением купить украинца, но он сам отказывался уходить.