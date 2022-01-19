В СНБО оценили вероятность новой разрушительной кибератаки

На украинские государственные сайты была совершена масштабная кибератака. В Совете национальной безопасности и обороны Украины оценили вероятность новой, пишет Олег Черныш, РБК-Украина.

Замсекретаря Совбеза Сергей Демедюк сообщил в комментарии изданию, что в ближайшее время вероятность угрозы, что население останется без света, тепла и денег, низкая.

"Однако все может измениться в любой момент" , - добавил он.

По его мнению, диджитализация - это палка о двух концах. С одной стороны, это неизбежное будущее, которое значительно ускоряет и упрощает все процессы по оказанию услуг для украинцев. С другой - при недостаточной защищенности электронных ресурсов всегда будут существовать высокие риски несанкционированного вмешательства в их работу.