Транзит газа через Украину сократился до минимума за 4 года

Среднесуточный транзит природного газа через газотранспортную систему Украины 1-16 января 2022 года составил 52,4 млн куб. м, что является минимальным показателем за последние четыре года, сообщает Деловая столица.

"Газпром" не стал бронировать на февраль дополнительную транзитную мощность через Украину, несмотря на такую возможность. Кстати, за 16 суток января 2019 года среднесуточный объем транзита составил более 250 млн куб. м газа, в "ковидном" 2020-м — 83,4 млн куб. м, в 2021-м — 124,6 млн куб. м, в 2022-м – всего 52,4 млн куб. м газа", — рассказал глава Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.