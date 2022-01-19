АМКУ расследует продажу Нафтогазом дешевого газа Фирташу

Дело, которое Антимонопольный комитет расследует по "Нафтогазу", касается продажи облгазам Дмитрия Фирташа газа по заниженной цене, заявили в пресс-службе "Нафтогаза", сообщает Экономическая правда.

В компании отметили, что речь идет о соглашении о торговле газом для населения, подписанном с ООО "ЙЭ Энергия" Дмитрия Фирташа. Оно было заключено в марте 2021 года, когда компанией руководил Андрей Коболев.

ЭП писала об этом контракте еще в июле. Соглашение с "Йе энергия" было заключено 19 марта - более чем на месяц раньше, чем с остальными участниками рынка.

Компания Фирташа законтрактовала самый большой на рынке объем газа для бытовых потребителей, 6 млрд кубов. Второй самый большой, 2,2 млрд кубов, получила "дочка" "Нафтогаза" - ООО "ГПК Нафтогаз Украины"

Именно эти две компании получили самые низкие цены – 7,42 тыс грн за тыс куб м, тогда как остальные компании подписали контракты с ценой от 7,9 тыс грн до 8,8 тыс грн.

В НАК заявили, что соглашение давало возможность компаниям перепродавать "дешевый" газ бизнесу, а также создавало неоправданные кредитные риски для "Нафтогаза", поскольку предусматривала оплату за фактически проданный газ в период до октября 2021 года.

По словам "Нафтогаза", действие контракта остановили в октябре, однако долги "Йе Энергии" перед НАКом по этим соглашениям не погашены по сей день.

"В настоящее время "Нафтогаз" реализует газ всем компаниям, снабжающим его население, по единой цене и на одинаковых условиях в пределах балансирующей группы" , - заявили в "Нафтогазе".

Напоминаем:

Антимонопольный комитет открыл дело против ООО "ГК "Нафтогаз Трейдинг" по поводу злоупотребления монопольным положением на рынке оптовой реализации природного газа.

На замену контрактов, заключенных "Нафтогазом" в марте-апреле 2021 года, новое руководство "Нафтогаза" ввело так называемую балансирующую группу. Возможность приобрести государственный газ получили более пятидесяти частных компаний по единой цене – 7,42 тыс грн.

В то же время впоследствии ЭП выяснила, что по новой системе облгазы Фирташа, вероятно, используют "льготный" газ, предназначенный для населения, для поставки на "азотные" предприятия бизнесмена.