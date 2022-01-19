Три базовых упражнения для упругих ягодиц

В послепраздничный период многие активно берутся за работу над собственным телом. И если вы тоже решили заняться спортом, добавьте к своему плану эти несколько упражнений, сообщает 24 Канал.

Согласитесь, мы обычно беремся за новые свершения не с начала года, а по завершению зимних праздников. И спорт – не исключение. Причины могут быть разные: похудение, восстановление формы, набор мышечной массы. Ведь почти каждый обещает себе начать работать над собой после праздников.

При любом сценарии в план занятий почти всегда включают упражнения на мышцы ног и ягодиц. Сегодня сосредоточим внимание на последнем пункте. Для проработки этих мышц тренеры рекомендуют выполнять выпады назад, приседания и махи ногами.

Что важно при выполнении каждого из упражнений:

При выпаде назад шею держите на одной линии со спиной. Поясницу не округляйте и не раскачивайтесь в сторону. Пятку опорной ноги не отрывайте от пола, а колено не скручивайте внутрь.

Приседая, не отрывайте пятки от пола и задерживайтесь на секунду в нижней точке.

Махи ногами выполняйте с зафиксированным корпусом. Следите за тем, чтобы не было прогиба в пояснице.

Краткий гайд по тренировке: каждое упражнение выполняйте 18 – 25 повторений по 3 подхода.