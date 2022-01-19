В сети раскритиковали последнее селфи Пугачевой

Примадонна выложила кадр крупным планом. Поклонники посчитали, его "ужасным" и написали, что это не она, сообщает Корреспондент.

Российская певица Алла Пугачева впервые за последние четыре месяца выложила в Instagram-stories селфи. Позже фото разместили на своей странице фанаты звезды и оно попало под критику.

Исполнительница предстала перед камерой крупным планом. На ее лице был нежный макияж и распущенные волосы. Однако публика заявила, что это не Примадонна. Кроме того, в комментариях ее сравнили с мужчиной. Некоторые написали, что на фото коллега Пугачевой - российский певец Владимир Кузьмин.

"Это не Пугачева", Это может и Алла, но не Пугачева", "Кузьмин", Кто это?" , - писали фанаты.

В то же время, другие ее поклонники заявили, что любят звезду любой и подчеркнули, что в своем возрасте она выглядит замечательно.

Алла Пугачева instagram.com/_alla.pugacheva

Реакция на фанатов на селфи Пугачевой Скриншот instagram.com/_alla.pugacheva

Реакция на фанатов на селфи Пугачевой Скриншот instagram.com/_alla.pugacheva