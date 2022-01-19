Известный украинский тренер возглавил клуб из Казахстана

45-летний украинский специалист Руслан Костышин возглавил дебютанта казахстанской Премьер-лиги - "Аксу", сообщает УНИАН.

Об этом пишет пресс-служба "Аксу".

Детали контракта пока сохраняются в секрете.

Заметим, что "Аксу" был основан в 2018 году. Клуб начал с низших лиг и смог подняться в элитный дивизион Казахстана за два года. Местный чемпионат начнется в середине марта.

Костышин в своей карьере тренировал только "Колос" из села Ковалевка.

Руслан Костышин: достижения в "Колосе"