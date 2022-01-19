Porsche Carrera GT 2005 года продали за рекордную сумму

На популярной американской интернет-площадке по продаже автомобилей суперкар Porsche Carrera GT 2005 года купили по астрономической цене в 1,9 млн долларов. Это более чем 4 разы превышает первоначальную стоимость машины, когда она была новой, сообщает Обозреватель.

Рынок подержанных автомобилей из-за коронавирусных ограничений и дефицита микрочипов лихорадит уже не первый год. В минувшем году наблюдался ощутимый рост цен на подержанные автомобили. Кроме того, ощутимо выросла стоимость антикварных и экзотических моделей.

Porsche Carrera GT 2005 года выпуска приобрели за рекордно высокую цену в $1,9 млн. Источник: bringatrailer.com

Максимальная скорость Porsche Carrera GT достигала 330 км/ч. Источник: bringatrailer.com

Справедливость этого утверждения в очередной раз подтвердили итоги торгов на популярной онлайн-площадке Bring a Trailer, в процессе которых Porsche Carrera GT 2005 года выпуска приобрели за рекордно высокую цену в $1,9 млн. Это более чем в 4 раза превышает первоначальную стоимость модели ($440 тыс) на момент ее дебюта.

Салон суперкара отделан кожей и полированным алюминием. Источник: bringatrailer.com

В комплекте с машиной идет эксклюзивный набор дорожных сумок. Источник: bringatrailer.com

Предложенный на торгах экземпляр имел всего 250 миль на одометре (402 км), а также эксклюзивный комплект фирменных дорожных сумок. В движение суперкар приводит 5,7-литровый V10 мощностью 612 л.с., работающий в паре с 6-ступенчатой "механикой". С таким арсеналом автомобиль мог разгоняться до первой "сотни" менее чем за 4 секунды, а максимальная скорость достигала 330 км/ч.

В движение суперкар приводит 5,7-литровый V10 мощностью 612 л.с. Источник: bringatrailer.com

В период с 2003 по 2006 год на заводе в Лейпциге компанией Porsche было изготовлено всего 1270 экземпляров суперкара.