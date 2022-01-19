РФ отрицает возможность вторжения в Украину из Беларуси

РФ отрицает возможность вторжения в Украину из Беларуси

Россия отрицает возможность нападения на Украину с территории Беларуси во время военных учений.

Об этом говорится﻿ в заявлении﻿ посольства России в США.

"Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право", – говорится в заявлении.

В РФ также призвали "прекратить истерики и не нагнетать напряженность", а также "не подталкивать" Украину к "новым провокациям".

"Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию [...] конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ", – заявили в посольстве РФ, призвав власти США оказать влияние на Украину для выполнения Минских соглашений.

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