РФ отрицает возможность вторжения в Украину из Беларуси
Россия отрицает возможность нападения на Украину с территории Беларуси во время военных учений.
Об этом говорится в заявлении посольства России в США.
"Россия ни на кого не собирается нападать. Практика перемещения войск на собственной земле – наше суверенное право", – говорится в заявлении.
В РФ также призвали "прекратить истерики и не нагнетать напряженность", а также "не подталкивать" Украину к "новым провокациям".
"Если США на самом деле привержены дипломатическим усилиям по урегулированию [...] конфликта, им стоит отказаться от планов по поставкам новых партий вооружений для ВСУ", – заявили в посольстве РФ, призвав власти США оказать влияние на Украину для выполнения Минских соглашений.