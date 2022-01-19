Станции зарядки электрокаров по прибыльности догнали АЗС

Британская нефтяная компания British Petroleum (BP) ожидает, что в 2025 году доходность зарядных станций станет больше, чем у АЗС. Причина роста прибыльности кроется в резком увеличении спроса на точки зарядки, пишет Константин Широкун, РБК-Украина.

К 2030 году BP планирует расширить свой сегмент бизнеса по зарядке электромобилей с 11 до 70 тысяч точек зарядки. Компания с 2018 года активно развивает свою сеть зарядных станций по всему миру, устанавливая новые пункты и поглощая другие мелкие компании в этой отрасли.

ВР ранее обязалась ежегодно инвестировать 2,5 миллиарда долларов в свою глобальную инфраструктуру, включая зарядку электромобилей. Большая часть инвестиций была потрачена на установку быстрых зарядных станций постоянного тока мощностью более 50 кВт. BP — не единственная крупная нефтяная компания, активно инвестирующая в сеть зарядных станций. Так, Shell к 2025 году обязался открыть до 500 тысяч точек зарядки по всему миру.