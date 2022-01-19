"Боруссия" сенсационно покинула Кубок Германии (видео)
Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии. В рамках 1/8 финала "шмели" потерпели поражение от представителя второго по силе дивизиона "Санкт-Паули", сообщает УНИАН.
Таким образом, в этом году сменится обладатель Кубка Германии, ведь дортмундцы выиграли трофей в 2021 году, а защитить титул не смогли.
"Санкт-Паули" - "Боруссия" Д - 2:1
Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (автогол) - Холанд, 58 (с пенальти)
Видео обзор матча
Напомним, что "Бавария" покинула турнир еще раньше, пропустив 5 голов от "Боруссии" Менхенгладбах.
"Боруссия" Дортмунд: результаты в сезоне
- После 19 туров в Бундеслиге "шмели" занимают вторую позицию в турнирной таблице (40 очков), отставая от первого места на 6 баллов.