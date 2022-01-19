"Боруссия" сенсационно покинула Кубок Германии (видео)

Дортмундская "Боруссия" вылетела из Кубка Германии. В рамках 1/8 финала "шмели" потерпели поражение от представителя второго по силе дивизиона "Санкт-Паули", сообщает УНИАН.

Таким образом, в этом году сменится обладатель Кубка Германии, ведь дортмундцы выиграли трофей в 2021 году, а защитить титул не смогли.

"Санкт-Паули" - "Боруссия" Д - 2:1

Голы: Аменьидо, 4, Витсель, 40 (автогол) - Холанд, 58 (с пенальти)

Видео обзор матча

Напомним, что "Бавария" покинула турнир еще раньше, пропустив 5 голов от "Боруссии" Менхенгладбах.

"Боруссия" Дортмунд: результаты в сезоне