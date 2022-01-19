Японский паром совершил первый рейс в автономном режиме

В рамках проекта Smart Coastal Ferry большой 222-метровый автомобильный паром совершил в полностью автономном режиме свой первый 240-километровый рейс по Внутреннему Японскому морю, сообщает 3Dnews.

Построенный компанией Shin Nihonkai Ferry паром Soleil был введён в эксплуатацию 1 июля 2021 года, система автономной навигации была разработана совместно с Mitsubishi Shipbuilding в рамках проекта Smart Coastal Ferry программы MEGURI 2040, учреждённой некоммерческой организацией The Nippon Foundation.

С лета прошлого года паром неоднократно проходил по данному 240-км маршруту, управляемый человеком. Благодаря этому навигационная система Super Bridge-X собрала все необходимые данные, чтобы 17 января провести такой рейс самостоятельно. В автономном режиме паром достигал скорости в 26 узлов (48,15 км/ч); движение по маршруту заняло 7 часов.

Для обеспечения автономных функций на судне используются GPS-навигация, комплект инфракрасных камер для обнаружения других судов даже в ночных условиях, система мониторинга двигателя для бесперебойной работы, а также автоматизированная система швартовки — эта сложная даже для человека задача тоже решалась в автономном режиме. Как заявили в Mitsubishi, подобные технологии повысят безопасность на море, снизят потребность в кадрах, а также уменьшат издержки на эксплуатацию судов.