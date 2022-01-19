Поклонская отказалась быть послом России в Кабо-Верде

В МИД России подтвердили информацию о том, что бывший так называемый прокурор Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская отказалась ехать послом в Кабо-Верде по "личным обстоятельствам", сообщает Вести.

В министерстве заявили, что у Поклонской "изменились личные обстоятельства, и ее отъезд послом в Кабо Верде не состоится по этим причинам". Однако о каких именно "личных обстоятельствах идет речь", в ведомстве не уточнили.

Вероятно, причиной отказа Поклонской ехать в Кабо-Верде могло быть отсутствие агремана – предварительного согласия одного государства на назначение определённого лица в качестве главы дипломатического представительства другого государства.

Ранее Украина обсуждала с правительством Кабо-Верде вопрос о возможном назначении Поклонской. Официальный Киев напомнил, что бывший прокурор российской администрации в Крыму разыскивается в Украине по подозрению в государственной измене. Она находится под санкциями Украины, ЕС, США, Канады и Японии.